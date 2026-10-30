墨西哥第三季度GDP增长0.9%——Mexico News Daily

根据国家统计机构INEGI的初步数据，墨西哥经济在2026年第三季度较前三个月增长0.9%。这低于4月至6月1.4%的增速，但高于接受路透社调查的经济学家预期的0.7%。

Mexico News Daily报道了INEGI的数据。Pantheon Macroeconomics拉丁美洲首席经济学家安德烈斯·阿巴迪亚对路透社表示，增速放缓反映的是在异常强劲的第二季度后，经济活动回归更正常的水平，而非整体形势恶化。

年度增长加快

按年计算，墨西哥GDP较2025年第三季度增长3.2%。Banamex研究部门估计，这是该国经济12个季度以来最大的扩张，高于经济学家预期的2.5%。

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与此同时，墨西哥经济在2025年7月至9月的萎缩影响了年度比较。根据Banamex的计算，2026年1月至9月的累计GDP增长1.8%，而2025年前九个月的增长率为0.1%。

服务业季度增长最高

涵盖面向消费者和企业服务的第三产业录得最高季度增幅：在第二季度增长1.4%后，该行业增长1.1%。包括制造业、建筑业、采矿业和发电业在内的第二产业，在4月至6月增长1.6%后，增长0.8%。

第一产业——农业、畜牧业和渔业——是唯一出现萎缩的主要经济组成部分：在上一季度增长2.4%后萎缩0.4%。按年计算，服务业增长3.3%，工业增长3.1%，第一产业活动增长1.8%。

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