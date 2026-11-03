美国9月工厂订单增长1.8%——阿纳多卢通讯社

美国9月制造业新订单较8月增长1.8%，达到6772亿美元。这是该指标连续第三个月增长。阿纳多卢通讯社报道，该数据由美国人口普查局公布。

增长超过预期

订单额增加122亿美元，超过了预计增长1.2%的市场预期。该局还修正了8月数据：当月增幅从此前估计的0.1%上调至0.3%。

运输设备订单贡献了总增幅的近一半。该类别订单增加53亿美元，即增长4.6%，达到1199亿美元。剔除运输设备后，订单增长1.3%。

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商品与投资指标

包括飞机、交通工具和机械在内的耐用品订单增长1.9%，达到3457亿美元。这一结果略高于最初估计的1.8%增幅。

非耐用品订单增长1.8%，达到3316亿美元。同时，被视为企业投资计划指标的非国防资本品订单（不含飞机）增长0.6%。该类别的出货量增长1.2%。

出货量和库存

9月工厂出货总额增长1.3%，达到6685亿美元，此前8月增长0.1%。未完成订单增长0.9%，达到1.62万亿美元，库存增长0.4%，达到9760亿美元。这是库存连续第十二个月增长。

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