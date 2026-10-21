在中国，一些最富有的公民在申报境外所得截止日期临近前，开始撤销离岸信托、出售股票，并在个别情况下更改国籍。据《日本时报》报道，该报援引财富顾问、律师及其他知情人士的消息称。

7月底，北京将2026年10月22日定为申报离岸信托收入的最后期限。此类收入须缴纳20%的税。该报消息人士表示，税务机关还加强了对富裕人士的信息收集，部分省份和城市成立了专门小组，以查找未缴纳的境外收入税款。

哪些人可能受到该税影响

JLT Legacy Group首席执行官奥斯卡·刘表示，新措施可能对在香港和美国上市的中国公司创始人影响最大。其中许多人在2014年至2020年公司估值较高期间通过信托出售股票。刘估计，在一个案例中，潜在税务负担从数百万元人民币到数亿元人民币，甚至数十亿元人民币不等。

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波士顿咨询集团估计，中国离岸财富规模约为1.7万亿美元。近年来，拥有海外上市地位的中国公司大股东一直使用离岸信托将资产保留在境外。

出售资产与规则不明朗

出人意料的纳税要求迫使一些资产所有者筹集资金缴税。据该报消息，一名科技亿万富翁的家族办公室正在出售约一半的股票投资组合。一家国际银行的私人银行家表示，银行也向私人客户提供贷款，用于支付税务负担，并以其公司股票作为抵押。

与此同时，律师和顾问指出，部分规定并不明确，尤其是这些规定具体涵盖哪些人、是否可适用于过去期间，以及可就多长时间的股息或股票出售计征税款。税务负担与纳税人的主要经济利益是否位于中国有关，而律师认为，这一标准允许不同的解释。

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