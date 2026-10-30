伊弗经济研究所预测，德国将在2027年和2028年每年竣工19.5万套住房。这低于每年20万套，也低于该研究所此前的估计，《明镜》周刊报道。

预测被下调

今年2月，伊弗预计2027年将竣工20.5万套住房，2028年将竣工21.5万套。伊弗建筑专家路德维希·多夫迈斯特将预测下调归因于建筑成本持续上涨，其中包括伊朗战争带来的影响。

他说，2026年竣工住房数量将如预期降至18.5万套。这将是15年来的最低水平，比2025年少2万套。

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建筑业下滑的因素

多夫迈斯特指出，自2022年以来，住宅建设受到三项因素制约：建筑服务价格飙升、融资成本急剧上升，以及国家对该行业的支持大幅减少。

根据联邦建筑、城市和空间研究所的最新评估，到2030年，德国每年需要约32万套新住房。

德国住房和房地产公司联邦协会主席阿克塞尔·格达施科表示，去年推出的联邦“建设加速计划”可以加快许可程序。同时，他认为，该机制无法解决许多已获批准项目在可负担租金条件下面临的融资问题。他还指出，社会住房领域的情况正在恶化。

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