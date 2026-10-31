投资者在一天内抢购爱丽斯泉住房——澳大利亚广播公司新闻

在澳大利亚爱丽斯泉，来自墨尔本和悉尼的投资者正积极购买住房，通常不经预先看房，且在房屋挂牌出售后的24小时内便完成购买。该市较高的租金回报率吸引了他们，澳大利亚广播公司新闻报道。

First National Real Estate Alice Springs负责人埃利·梅尔基表示，买家正在寻找价值40万至50万美元的房屋。他说，在联邦政府取消负扣税机制的优惠后，投资者需求增强，因此买家将重点放在租金收入高的房产上。

房屋需求创纪录

梅尔基表示，他的中介公司在过去一个月售出约25套房屋，而此前的月度纪录为5宗销售。Marion Burton Real Estate的房地产经纪人玛丽恩·伯顿估计，在本财年第一季度，来自其他州的投资者可能购买了约40至50套房屋。

她预计，最终将有约100套房屋出售给投资者。伯顿还指出，投资者的活跃为考虑出售房产的当地业主增添了信心。与此同时，她说，首次购房者更难与投资者竞争，因为后者已经具备融资条件，并且熟悉购房流程。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

高租金与住房短缺

爱丽斯泉一套三居室房屋的每周平均租金为650美元，比十年前高31%。该市出租房屋空置率仅为1.4%。

埃利·梅尔基将旺盛的租赁需求归因于住房供应有限、开发用地短缺和建筑成本高。NT Shelter首席执行官安妮·泰勒强调，现有房屋的所有权变更并不会增加可获得住房的总量，而租金对许多家庭来说已经过于昂贵。

伯顿指出，投资者购买住房后用于出租，可能使现有租户继续住在其住所中。如果房屋由自住业主购买，租户则不得不寻找新的住房。

关注我们在