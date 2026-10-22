波兰罗兹和什切青的市议会已决定自2027年1月1日起实施最高房地产税率。住宅业主每年将按每平方米1.29兹罗提缴税，用于商业活动的场所税率则为每平方米36.49兹罗提。

据RMF24报道，2027年的最高税率已于数月前公布，地方政府开始在各自市镇批准这些税率。科沃布热格、拉维奇和古宾的市议会也支持可能实施的最高税率。科希切日纳和戈尔利采的居民也将受到此次上调影响。

缴费将如何变化

对于面积为60平方米的公寓，按最高税率计算，年度税额将为77.40兹罗提。目前按每平方米1.25兹罗提的税率，此类住宅的业主缴纳75兹罗提。

对企业而言，变化将更为明显。面积为60平方米的商业场所的税额将从每年2131.80兹罗提增至2189.40兹罗提。面积为20平方米的车库，缴费将从240兹罗提增至246.60兹罗提：税率将提高至每平方米12.33兹罗提。

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建筑物用地的最高税率定为每平方米0.80兹罗提，与经济活动相关的土地则为1.49兹罗提。

哪些地方未支持上调

在拉多姆斯科，议员否决了市长提出的上调方案，因此当地税率在2027年不会提高。济夫努夫也出现了类似情况，市议员同样站在居民一边。

卢布林、别尔斯科-比亚瓦、塔尔努夫、鲁达-希隆斯卡和沃济斯瓦夫-希隆斯基仍在准备相关决议草案。在未实施最高税率的省会城市中，报道列举了热舒夫、凯尔采、奥波莱、大波兰地区戈茹夫和绿山城。在绿山城，住宅税率不超过每平方米1兹罗提。

地方政府将上调解释为需要增加预算收入，用于投资、基础设施维护和地方社会项目。据该媒体数据，取决于城市规模，额外收入可能为100万至700万兹罗提。

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