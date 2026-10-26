第二季度，台湾仅有一名老年人居住的家庭户数达到创纪录的71.65万户。根据内政部不动产资讯平台的统计数据，较上一季度增加2900户，《台北时报》报道。

老年人家庭户数增长

总体而言，第二季度仅由老年人居住的家庭户数为92.75万户。该指标在一个季度内增加4139户，约增长0.4%。

高力国际业主服务部门主管黄书伟将此类家庭户数的增长与出生率下降、人口老龄化以及核心家庭的普及联系起来。他表示，人工智能应用的发展和护理机器人的大规模生产，可能减少人们对他人帮助的依赖。

黄书伟还表示，这一趋势加剧了对采用通用设计、配备无障碍电梯并更深入整合社区照护与医疗资源的城市规划的需求。

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登记数量减少

与此同时，台湾登记家庭户总数减少7.78万户，约下降1%。第二季度登记住宅数量约为802.5万套，而第一季度约为810.3万套。

单人家庭户数量降幅最大，从264.6万户降至261.8万户，即减少2.75万户。四人家庭户数量减少约1.25万户，三人家庭户数量减少1.14万户。

Housing Trend Institute总经理何世昌表示，单人家庭户数量减少可能与人口老龄化导致业主去世有关，也可能与针对累积住房的新税收政策有关，该政策降低了维持多项登记的激励。

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