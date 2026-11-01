新加坡建屋发展局（HDB）将于11月在Sembawang Anchor项目中推出1310套预购组屋（Build-To-Order）。住房等候期将为两年10个月，据Channel NewsAsia报道。

三巴旺新住宅项目

Sembawang Anchor位于新的三巴旺北住宅区，介于Admiralty Lane和Sembawang Drive之间。该综合体将由六座住宅楼组成，其中包括一座提供出售和出租住房的综合楼。购房者可选择2-room Flexi户型，以及三房、四房和五房住宅。

该项目计划开设一所学前教育机构、餐饮设施、超市和商店。附近还计划建设一个邻里中心和一座面积为一公顷的公园。HDB列出的附近设施包括Sembawang Mart、Sun Plaza以及Bukit Canberra社区体育综合体，后者设有熟食中心、综合诊疗所、室内体育馆、健身房和游泳池。

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另外两个等候期较短的项目

随着Sembawang Anchor项目推出，HDB在2026年提供的等候期较短住房数量将达到4661套。这将超过每年提供逾4000套此类住房的目标。加上去年推出的4690套住房，两年内将推出9351套等候期较短的住房。HDB表示，这将使该机构更接近在2025年至2027年期间推出12,000套此类住房的目标。

11月销售轮次还将推出位于勿洛的Bayshore Oasis项目和位于登加的Plantation Dew项目的住房。两者的等候期均为三年两个月。Bayshore Oasis将有855套2-room Flexi和四房住房，而Plantation Dew将有710套住房，包括3Gen户型。

在Plantation Dew项目中，white flats住房选项采用开放式布局，起居区与卧室区之间没有内部隔墙，这一选项将首次扩展至五房住宅。这种形式旨在让购房者拥有更多布置空间的选择。三个项目合计将提供2875套等候期约为三年或更短的住房，超过计划在11月销售的约7960套住房的三分之一。

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