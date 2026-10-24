肯尼亚环境与土地法院裁定，其无管辖权审理前内阁秘书拉斐尔·图朱及Dari Limited就内罗毕Dari Business Park出售事宜提起的诉讼。原告对2024年10月以4.5亿肯尼亚先令将该物业出售给Ultra Eureka Limited提出质疑。

物业估值问题

据Nation Kenya报道，法院指出，争议的核心在于债权人在评估和出售抵押财产时是否遵守了法律要求。法官强调，仅援引宪法权利本身并不能赋予该法院审理一宗本质上超出其管辖范围案件的权力。

法院没有就图朱提出的物业被低估、违反法定义务以及出售违法的主张进行实体审理。这名前官员称，此次出售依据的是过时且不准确的估值报告，而约4.5亿先令的金额没有考虑建筑开发、商业用途、租金收入和市场状况。

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贷款与综合体出售

该争议与东非开发银行于2015年4月向Dari Limited提供的930万美元贷款有关。图朱将Dari Business Park和Entim Sidai Wellness Sanctuary健康中心作为抵押。债权人后来试图追讨约3505万美元，图朱对此提出异议，称该金额远高于原始贷款。

2024年10月1日，EADB将Dari Business Park出售给Ultra Eureka Limited。该物业位于内罗毕一块面积约6.8英亩的土地上。收购后，Ultra Eureka表示，已将该物业产权以有利于Kenya Commercial Bank的抵押权作为担保，以获得250万美元贷款。

原告的诉求

图朱请求法院认定拍卖、出售和所有权转移违法，并予以撤销。作为替代请求，他要求向Dari Limited赔偿该物业的全部市场价值，包括建筑开发价值、损失的业务和租金收入。EADB还试图出售Entim Sidai Wellness Sanctuary，以追讨Dari Limited未偿还的债务。

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