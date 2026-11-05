马来西亚新山高等法院责令开发商R&F Development Sdn Bhd向R&F Princess Cove住宅项目84套公寓的业主支付1056万马来西亚林吉特，约合258万美元的赔偿金。这些业主中包括新加坡公民，他们因公寓交付及项目公共设施完工延误而获得赔偿。

据Channel NewsAsia报道，法院认定，开发商将项目原本的第一期拆分为两个独立阶段——Phase 1A和Phase 1B，违反了买卖协议。三栋住宅楼的公寓买家于2017年10月25日收到钥匙，但整个原本的第一期直到2018年11月才完工。

公寓和基础设施赔偿

法院裁定，应以2018年11月而非2017年10月作为计算延误赔偿的日期。因延迟交付公寓的赔偿金额为每套住房价值的年利率10%。法院还单独计算了公共设施延误的赔偿，即公寓价格五分之一的年利率10%。

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84名业主中的每人获判约3.4万至19.6万林吉特，用于补偿公寓交付延误。此外，他们还获判6900至3.9万林吉特，用于补偿未完成的公共设施。公司还被责令退还在2018年11月8日之前收取的维护费、储备基金缴款和水费押金。

双方提出上诉

法院驳回了涉及另外39套公寓的诉讼。这些公寓的业主被责令就每套公寓向R&F支付1万林吉特诉讼费用。律师表示，这些买家是在开发商修改建设计划后才签订协议的。

R&F Development代表Josiah Tea表示，开发商打算对该裁决提出上诉。与此同时，买方律师N.G. Vinod称，其诉求被驳回的客户也计划提出上诉。法院于2026年9月10日作出本案的最新裁决。

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