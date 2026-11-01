澳大利亚房价已连续第七个月下跌：全国住房价值指数Home Value Index在10月下跌1.2%。该指标较3月的峰值下降了6.7%，相当于一套价格中位数住房约贬值63,400美元。该国住房价值中位数目前为884,855美元，据ABC News报道，数据援引自研究机构Cotality。

下跌速度加快

Cotality研究主管杰拉德·伯格表示，当前的下行速度快于过去40年间任何一次市场下跌。七个月内，各首府城市合计的住房价值下降了8.1%。

伯格表示，上一次创纪录的下跌发生在2017年至2019年，当时各首府城市合计的住房价值下降了8.2%。伯格认为，本轮下跌可能超过这一水平。过去三个月，布里斯班、珀斯和阿德莱德几乎所有郊区的房地产价值均出现下降。

伯格认为，此次下跌主要由需求减少所致：更高的利率削弱了家庭的借贷能力，并增加了抵押贷款还款额。他还将投资者兴趣减弱与联邦预算中房地产税收优惠的调整联系起来。

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需求和交易数量正在减少

Cotality估计，过去三个月的住房销售数量比一年前低23%，比此前五年的平均水平低18%。各首府城市合计的拍卖成交率持续低于50%。

住房出售的中位时长增至39天，为2020年8月以来最高水平。卖方折扣达到4.7%，为2019年5月以来最高。

Domain首席经济学家妮古拉·鲍威尔表示，住房价格中位数下跌10%完全有可能。她称，只有在出现可能降息的信号后，买家信心才可能恢复。Cotality的10月数据还显示，墨尔本住房价值中位数为773,027美元。

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