珀斯房价三个月下跌5.7%——澳大利亚广播公司新闻

澳大利亚珀斯的房屋价值中位数在过去三个月下降了5.7%，至942,018美元。据澳大利亚广播公司新闻报道，这比4月峰值时低近10万美元，当时该指标超过100万美元。

预计将进一步下跌

根据该媒体援引的数据，澳大利亚正走向40年来最大规模的住房市场下滑。研究机构Cotality记录到珀斯房屋价值中位数下降。与此同时，联邦银行经济学家更新了预测，预计该市房价将较4月峰值下跌18%，此后可能在2027年下半年开始企稳。

对瓦妮莎·布雷而言，市场走弱带来了乐观的理由。她在与伴侣分手后，四年来一直为自己和儿子们寻找住房。她正在孩子们所在学区内寻找家庭住房，并且必须控制在85万美元的限额内，才能参加州政府的“Help to Buy”计划。

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买家变得更加挑剔

房地产经纪人凯尔·彼得斯警告说，潜在买家的乐观情绪可能为时过早。他认为，目前的数据并未完全反映市场状况，因为该国仍存在住房短缺。

REIWA主席罗布·曼达尼奇表示，即使房价不再进一步下跌，市场放缓也让买家有更多时间作出决定。他说，买家并未退出市场，但变得更加挑剔。他还强调，珀斯一些郊区的价格在经历一段高位时期后正在下降。

周二，澳大利亚储备银行将现金利率上调0.25个百分点，至4.85%，为2008年以来的最高水平。

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