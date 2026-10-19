英国56%的首次购房者上个月表示，他们每月的抵押贷款还款额高于此前支付的租金。这是至少十年来的最高比例，平均差额为39英镑，《卫报》报道，并援引房地产中介机构Hamptons的数据。

抵押贷款利率上升

自中东战争开始以来，英国的抵押贷款利率一直在上升。债券市场的波动推高了掉期利率，而掉期利率会影响固定利率贷款的成本。

10月初，五年期固定利率抵押贷款的平均利率三年来首次达到6%。根据Moneyfacts的数据，截至10月19日上午，该利率为5.99%，而两年期固定利率贷款的平均利率为5.96%。

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40至49岁购房者的支出

Hamptons在40至49岁的首次购房者中记录到最明显的住房支出增加：对其中67%的人而言，抵押贷款比此前的租金更贵。平均而言，他们每月的抵押贷款支出高出18%。

Hamptons研究主管阿妮莎·贝弗里奇指出，在低利率环境下，从租房快速转向购房的财务合理性更加明显。她表示，更高的利率改变了这种情况，不过，拥有住房的长期优势仍包括积累资产、获得更大稳定性，以及最终完全拥有住房的机会。

租金也在上涨

与此同时，英国的新租赁合同在9月同比上涨2.7%，为近两年来最快增速。平均月租金达到1433英镑，而一年前为1396英镑。在大伦敦地区，新租赁的平均成本为2357英镑，比去年同期高1.5%。

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