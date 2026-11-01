阿联酋迪拜市政当局更新了阿尔萨特瓦地区的城市规划规定，允许在部分地块建设设有底层和八层住宅公寓的建筑。阿尔萨特瓦与朱美拉和布尔迪拜接壤，主要为低层建筑。

据《国民报》报道，新规定旨在为土地所有者和投资者提供更多重建房产及更高效利用地块的机会。此前，规定主要允许建设联排别墅。

不同地块的规定

沿内部道路的地块现在可以设置底层和两层住宅公寓。沿外部道路的地块则规定了更高密度的开发方案：商业底层及两层或三层公寓，具体取决于位置和现行城市规划要求。

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面积至少为1,000平方米的地块具有更大的开发潜力。这些地块可以已经符合该标准，也可以通过合并两块或更多地块形成。

合并地块的激励措施

在满足既定条件的情况下，此类地块可获准建设设有底层和八层住宅公寓的建筑。合并后的地块还可以纳入其间的通道。

市政当局表示，这些激励措施旨在鼓励业主将较小地块合并为适合综合开发的较大场地。迪拜市政当局规划执行部门主任曼苏尔·阿尔赖斯表示，这些变化是以灵活和可持续的方式发展现有城市地区的一部分。在实施前，市政当局与地方政府共同评估了基础设施需求和交通组织情况。

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