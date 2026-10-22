澳大利亚所有首府城市的房价15年来首次下跌——这也是有记录以来仅第二次出现这种情况。据《卫报》报道，这一数据来自Domain关于2026年9月季度房价的报告。

悉尼和墨尔本房价下跌

悉尼的房屋价格中位数在该季度下跌4.7%，至166万澳元。这是两年来的最低水平。

墨尔本房价连续第三个季度下跌：在9月季度下跌3.3%，房屋价格中位数为101.4万澳元。这是该市四年来最大的季度跌幅。

创纪录的下跌速度

珀斯录得最大跌幅，当地房价创纪录地下跌4.7%。布里斯班和阿德莱德也录得自统计开始以来最严重的季度房价下跌。

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Domain住宅房地产首席经济学家尼古拉·鲍威尔表示，下跌波及不同地区和市场细分领域：房屋和公寓价格都在走低。她说，房产销售所需时间更长，买家拥有更多议价空间，卖家则不得不调整价格预期。

鲍威尔将房价下跌与高利率、持续的生活成本压力以及针对住房投资的税收政策变化联系起来。报告称，买家获得贷款的能力有限，也在抑制销售。

这位经济学家指出，许多首府城市的住房供应已达到数年来最高水平，为融资稳定的买家创造了机会。鲍威尔不排除墨尔本房屋价格中位数在年底前跌破100万澳元的可能性。

摩根士丹利经济学家预测，市场可能在2027年下半年触及最低点。他们预计，从峰值到低点的跌幅可能达到15%。

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