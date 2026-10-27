在爱沙尼亚，对持牌在线赌场下调税率后，预期的税收收入增长并未实现。因此，爱沙尼亚文化资本基金明年的预算将比此前预测少600万至700万欧元，ERR News报道。

根据爱沙尼亚财政部的数据，税收优惠实施后，仅收到两份新的在线赌场牌照申请。其中一份仍在审议，另一份被驳回。该部副秘书长埃韦琳·利伊瓦迈吉表示，原本并未预期会有大量新运营商涌入。

预期未能实现

降税是联合执政党Eesti 200的承诺之一。该决定的支持者预计，较低税率将吸引博彩运营商进入该国，增加税收收入，并为文化和体育提供更多资金。其中一种情景预计，到2029年，在线赌场税收收入将增至9500万欧元。

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现行法律规定，到2029年将逐步把在线赌场税率降至4%。爱沙尼亚文化资本基金负责人马尔古斯·阿利克马表示，应尽快停止降低税率。

文化项目面临风险

爱沙尼亚文化资本基金为大型项目提供资金，包括ERR新电视大楼的建设、塔尔图Siuru文化中心以及Tallinn Film Wonderland项目。在税收收入较低的情况下，此类项目的付款进度可能会延长，从而增加对贷款的需求和利息支出。

财政部长于尔根·利吉也称降税是一项失败的政策，但表示政府不计划撤销由议会批准的决定。他说，税收政策的调整必须至少提前六个月公布。

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