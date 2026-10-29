美国犹他州对预测市场运营商Kalshi及其两名联合创始人——首席执行官塔雷克·曼苏尔和首席运营官卢阿娜·洛佩斯·拉拉——提出了刑事指控。据《卫报》报道，此前数月，一家联邦法院驳回了该公司试图阻止该州将严格的反赌博法律适用于其业务的请求。

指控内容

这些指控依据重罪刑事条款提出，包括13项违反该州赌博禁令的罪名，以及另外一项与从非法活动中获利有关的罪名。

犹他州总检察长德里克·布朗表示，尽管联邦法院已裁定犹他州赌博法律适用于该公司，Kalshi仍继续在该州运营。他表示，将该活动称为预测市场不足以改变其法律定性，而联邦注册也不能让该公司凌驾于法律之上。

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公司立场

Kalshi称这些指控是“过度干预”，并表示犹他州当局出于政治动机行事。该公司称，打算在法庭上寻求终止此案，正如其此前在亚利桑那州所做的那样。

犹他州总检察长办公室未说明将在此案中寻求何种具体处罚，尽管重罪指控可能导致监禁。Kalshi坚持认为，预测市场完全属于联邦管辖范围，不受各州赌博法律监管。有关此类平台监管的法律争议正在约20个州持续进行，分析人士认为，该问题最终可能由美国最高法院审理。

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