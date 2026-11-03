南非比勒陀利亚高等法院撤销了贸易、工业和竞争部长帕克斯·陶向Sizekhaya授予经营国家彩票许可证的决定。法院还宣布部长、国家彩票委员会与Sizekhaya之间的许可协议无效，并将此事发回部长重新审议，TimesLIVE报道。

重新审议许可证

法院将该协议无效宣告的效力暂停两个连续的六个月期限。前六个月留给陶重新审议授予许可证的决定。

接下来的六个月用于谈判、签订新的许可协议，以及在部长决定不向Sizekhaya授予许可证的情况下安排过渡措施。法院还责令陶在重新审议时不得考虑部长级委员会的报告及其建议。

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Ithuba Lottery和Ringeta财团提出了审查申请，质疑向Sizekhaya授予许可证。

公司立场

Sizekhaya Holdings表示，对法院的裁决感到失望。该公司强调，法院并未就Ithuba和Ringeta所援引的理由对其作出不利认定，并称争议事项是许可证授予程序中的技术性问题。

Sizekhaya表示，国家彩票继续照常运营：彩票可以购买，开奖将按计划进行，奖金也将照常支付。该公司称，法院为保障通过国家彩票资金分配信托基金对公益项目的持续资助而暂停了其裁决的效力，其中包括老年人和儿童之家。

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