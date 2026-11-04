邮轮Villa Vie Odyssey号在没有乘客的情况下离开了柬埔寨西哈努克港。船上约有50名船员，而在该船居住的200多人在运营停止后被迫下船。

据Global News报道，该船于周二驶离港口。西哈努克市旅游部门负责人Thaing Sochitkrishna向路透社表示，约100名乘客留在柬埔寨，其他人大多飞往该地区其他国家。

航程在海上航行755天后被叫停

运营商Villa Vie Residences上周在该邮轮停靠西哈努克港时终止了航程。当时，该船已在海上航行755天，船上有203名乘客。该公司向人们提供在船上租赁或购买住所的选择，用于长期或永久居住。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

运营商表示，由于航线沿途地区燃油价格大幅上涨，继续运营在财务上已不可行。该公司将此与伊朗战争联系起来，并称每间客舱的月度成本已从1800美元升至约6000至8000美元。

乘客取回个人物品

周二，乘客获准从邮轮上取回其余个人物品。其中一人、来自北卡罗来纳州威尔明顿的Shireen Thomas告诉路透社，船上仍有许多她想取回的物品。

Villa Vie Residences曾表示将协助乘客安排临时住宿，但船上一些人称他们没有获得此类支持。加拿大人Mary Ann Demsar表示，船主没有说明航程是否会继续。该公司未确认邮轮的最终目的地。

关注我们在