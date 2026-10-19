《财富》：韩国将在机场附近发展五大旅游枢纽

韩国计划在金海、大邱、清州、务安和襄阳等地区机场附近发展五大旅游枢纽。这项举措旨在帮助将游客流量分散至首尔和首都圈以外地区，《财富》报道。

2025年，该国接待了1890万名外国游客，超过了2019年创下的1750万人的此前纪录。与此同时，旅游热潮中的很大一部分集中在首尔，尤其是梨泰院和圣水洞等热门地区。

仅三分之一游客前往首都以外地区

韩国文化体育观光部副部长金大贤10月16日在澳门举行的全球旅游经济论坛上表示，只有约三分之一的外国访客会前往首尔和首都圈以外地区。他表示，游客前往该国其他地区需要能够无需在首尔转机或换乘便可抵达。

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韩国还希望将韩国文化，即韩流，与乡村和地区旅游目的地联系起来。热门电视剧和电影的拍摄地、当地节庆和地区美食计划被打造为仅在特定地区提供的旅游产品。

地区旅游业

金大贤表示，过去13年间，该国147个地区已成立了1400多家与旅游相关的本地企业。其中包括住宿设施、餐厅和旅游项目。

论坛还讨论了亚洲其他国家对次级城市日益增长的兴趣。尤其是在中国，游客越来越多地选择不仅前往北京和上海，也前往成都和重庆。总部位于马来西亚的航空公司Capital A首席执行官托尼·费尔南德斯指出，对承运商而言，二线和三线城市而非仅仅首都正变得越来越重要。

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