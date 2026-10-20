在美国，民主党人、俄亥俄州前卫生主管艾米·阿克顿在州长选举前的民调中领先共和党人维韦克·拉马斯瓦米。选战仍然胶着，但调查结果显示阿克顿占优，《时代》周刊报道。

拉马斯瓦米在宣布参选后不久便获得美国总统唐纳德·特朗普的全力支持。这实际上缩小了潜在共和党候选人的范围，其中可能包括州总检察长戴夫·约斯特、州财政部长罗伯特·斯普拉格以及副州长吉姆·特雷塞尔。

广告支出

拉马斯瓦米及支持他的团体花费了1.01亿美元投放反对阿克顿的广告，其中候选人本人花费了3600万美元。阿克顿及其盟友团体花费了约为这一数额三分之一的资金。他们的广告称拉马斯瓦米是骗子，指称他通过误导投资者积累财富。拉马斯瓦米本人否认这些指控。

反对阿克顿的广告宣传中还传播了与2019年8月其家中发生的一起警方出警事件有关的说法。阿克顿表示，拉马斯瓦米严重歪曲了这一事件的情况，因此拒绝与他参加辩论。

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对共和党人而言艰难的竞选

拉马斯瓦米将自己定位为一名将成为俄亥俄州历史上最保守州长的候选人。他支持减税、经济发展、人工智能数据中心以及严格的移民政策。

在共和党初选中，拉马斯瓦米轻松获得提名，但近五分之一的选民把票投给了他的对手凯西·普奇。代顿大学政治学教授克里斯托弗·迪瓦恩指出，对于部分共和党选民而言，拉马斯瓦米作为印度裔美国人和印度教徒的身份可能很重要。

俄亥俄州此前被认为是选举结果难以预测的关键州之一，但特朗普在该州的三次总统选举中均以8至11个百分点的优势获胜。共和党人认为，民调可能低估了他们的选民，而民主党人则认为州长选战充其量势均力敌。

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