欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩在意大利陶尔米纳提议，利用人工智能简化欧盟企业的行政程序。这涉及“一次性”原则，即企业可以仅向公共机构提交一次信息，而人工智能将帮助行政部门有效利用这些数据。

一次性提交数据

冯德莱恩于10月12日在西西里岛举行的一场欧洲人民党闭门会议上提出这一建议，Politico Europe报道。她表示，欧洲企业反复向不同公共机构提供相同的信息，并为此耗费时间。

据该媒体报道，这是欧盟委员会主席首次直接提出专门使用人工智能技术来减轻企业行政负担。不过，冯德莱恩没有说明这一由人工智能支持的系统将如何运作、是否会覆盖所有企业，以及欧盟委员会计划何时实施该系统。

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EU Inc提案

一次性提交数据的原则并不新鲜。欧盟委员会已将其纳入于2026年3月提出的EU Inc倡议。该倡议 предусматривает建立一个协调统一的企业制度，旨在便利企业在欧盟不同国家的设立和运营。

根据EU Inc提案，企业将能够通过欧盟层面的数字界面提交数据，随后相关信息将在政府机构之间自动传递。不过，该项目并未单独规定使用人工智能进行此类数据交换。

冯德莱恩还呼吁成员国政府支持简化规则，并签署一项协议，根据该协议，各国在将欧盟立法落实为本国规定时不会增加新的要求。按照拟议方法，各国应确定并说明超出欧盟立法范围的额外要求，包括评估这些要求对企业和单一市场的影响。

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