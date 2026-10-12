在西班牙休达，法国国民联盟领导人若尔丹·巴尔代拉在为期两天、旨在协调选举策略的访问期间，会见了Vox党领导人圣地亚哥·阿巴斯卡尔。两位政治人士计划在西班牙提前选举和法国总统选举前讨论各自竞选纲领中的共同议题。

据Politico Europe报道，巴尔代拉此行的第一站是休达，这是一块位于北非的西班牙领土。今年7月，当地发生大规模移民涌入，引发混乱，并再次激起了围绕移民问题的政治辩论。

选举前的联合竞选活动

阿巴斯卡尔表示，巴尔代拉出现在休达表明两国可能开启一个新阶段，并主张爱国力量开展合作。巴尔代拉则将11月29日的西班牙选举与即将举行的法国总统选举联系起来，并称移民问题是两国面临的关键问题。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

Vox和国民联盟同属欧洲议会中的“爱国者”党团。根据Politico Poll of Polls民调聚合数据，Vox以18%的支持率在民调中排名第三。这可能使该党成为在民调中领先的中右翼人民党的重要联合执政伙伴。

马德里的会晤

巴尔代拉和阿巴斯卡尔计划于周二举行有关选举策略的闭门会议。他们还将介绍各自的团队，并就竞选活动的关键议题交换意见，其中包括住房政策。两位政治人士都将在马德里的Nueva Economía商业论坛上发言。

巴尔代拉在休达发表讲话时，还积极评价了意大利总理焦尔吉娅·梅洛尼在休达危机后决定对从西班牙抵达的人员实施边境检查。

关注我们在