近日，波兰足球场上出现了针对总理唐纳德·图斯克的横幅。这些横幅出现在围绕宪法法庭的争议背景下，部分足球球迷将责任归咎于政府首脑。据Interia Sport报道。

比赛中的横幅

其中一条横幅出现在普沃茨克当地维斯瓦队对阵格利维采皮亚斯特队的比赛期间，比赛以2比2结束。横幅文字提到了唐纳德和一名据称会执行其命令的民警。

其他体育场也出现了批评政治人物以及图斯克本人的标语。部分海报宣称存在所谓的“图斯克的无政府状态”，并指控总理叛国。这是横幅作者的立场，而非已证实的事实。

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呼吁参加独立游行

体育场内还传播了参加独立游行的呼吁。该游行传统上于11月11日，即波兰国家独立日，在华沙举行。

旧口号的回归

球迷还提及了一个反对图斯克政府的侮辱性口号，该口号在2011年尤为流行。当时，雅盖隆尼亚队的支持者在波德拉谢省政府办公室外抗议关闭部分看台。警方拘留了43人，并因违法行为对他们开出罚单。拒绝接受罚款者的案件被移交法院：11人被处以罚款，但在上诉后，相关程序因诉讼时效届满而终止。

2011年5月17日，在华沙莱吉亚体育场附近举行的抗议活动中，35人也被判处罚款，其中包括因扰乱公共秩序或使用粗俗言辞。2025年，图斯克到场观看的波兰对立陶宛比赛中再次响起了同一口号；看台上当时还展示了印有他肖像的横幅。

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