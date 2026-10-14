在英国，三名地方议员在ITV暗访调查的背景下退出了Reform UK。历时一年的调查首批材料于周三播出：录音显示，该党成员和候选人发表了种族主义和厌女观点，并就极端暴力作出表述，据《卫报》报道。

暗访录像

在一段视频中，Reform UK议员、索利哈尔副市长艾伦·费尼称亚裔房东为“寄生虫”，并表示非白人人口不应超过英国人口的1%。费尼曾当选伯明翰市议会议员和索利哈尔都市自治市议会议员。他表示，自己因个人原因退出该党。

费尼还被录到与杰米·坎贝尔和克里斯·惠兰讨论可能建设一座清真寺。在谈话参与者发表种族主义言论后，费尼说，他们所有人都会登上报纸。10月12日，惠兰宣布因个人原因和健康状况退出Reform UK。坎贝尔仍在任。

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党的回应

另有录音显示，布罗姆利议员迪恩·米勒在梅克菲尔德补选前进行竞选活动时，就非法穿越英吉利海峡的人发表了评论。根据调查，另一名议员呼吁杀死国王查尔斯三世，还有一人对女性同事发表了性化和厌女评论。

Reform UK表示，已就该党成员、活动人士和议员的不当行为展开调查。该党还称，在个别情况下，相关人员已被停职，而对其他人则必须遵循适当程序。与此同时，该党指责ITV和Hardcash Productions采用“极端欺骗手段”，以进入Reform UK总部及其计算机系统。

Reform UK领导人奈杰尔·法拉奇推迟了原定于周四上午在埃塞克斯发表的声明。节目《Undercover: A Year In Reform》计划于10月18日在ITV播出。

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