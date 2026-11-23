切尔尼戈夫州斯诺夫斯克镇居民瓦伦蒂娜·斯马列哈今年采摘了近500公斤白蘑菇。据她介绍，她一生中从未见过如此丰硕的收成，因为本季森林里各种蘑菇同时大量涌现。

这位女士向《CHEline》杂志透露，她采摘蘑菇已有多年，但今年的采摘季却格外特别。通常不同品种的蘑菇会轮流出现，而今年白蘑菇、油蘑菇、牛肝菌、鸡油菌、绿蘑菇和波兰蘑菇几乎同时生长。

“往年都是这样：一种蘑菇刚结束，另一种才开始。但今年——不知怎么的，所有品种都同时大量生长。我这辈子从未见过这样的情况，”瓦伦蒂娜说道。

她采摘最多的就是白蘑菇。她将部分蘑菇晒干、冷冻或腌制，剩下的则卖掉了。在加工过程中，她使用带烤箱的小炉子和电烘干机。

腌制蘑菇则是按照家传秘方制作的。据瓦伦蒂娜介绍，无论是新鲜采摘的蘑菇，还是已经制成的干蘑菇和腌制蘑菇，都有人愿意购买。

进森林采摘蘑菇有助于她暂时忘却战争的阴霾

采蘑菇的季节对这位女士来说，不仅是为过冬储备食物和赚取收入的机会，也是从日常忧虑中放松身心的契机。与此同时，在进森林采蘑菇的过程中，她偶尔会发现与战争相关的危险物品。

“我们在森林里稍微放松了一下心情。但与此同时，也发现了与战争相关的物品。我们没有靠近边境，因为蘑菇虽好，但生命更宝贵，”这位女士强调道。

来源：CHEline

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