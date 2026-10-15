社交网络Bluesky推出了其实验平台Attie的新功能，使用户能够创建网站、问答测验、游戏、投票和其他互动项目。该公司在TechCrunch Disrupt大会期间宣布推出这一工具，TechCrunch报道。

面向社区的工具

最初，Attie提供用于创建个性化社交信息流的AI工具。这项新功能旨在让普通用户创建互动项目，而这类项目此前大多由编程专业人士开发。

Bluesky首席执行官托尼·施奈德将这种方法称为“社交氛围编程”——为一群人或一个社区创建网站和社交体验。他表示，通常的氛围编程主要是一个个人过程，而Attie则可以共同创建项目，或为特定用户群体创建项目。

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与Bluesky网络的连接

通过Attie创建的网站、游戏和其他互动项目将在AT Protocol上运行，该协议也是Bluesky和其他去中心化社交应用的基础。创作者将与其在atproto中的身份相关联，平台还将根据其公开的Bluesky个人资料，为新的开发项目提供创意。

用户将能够接入自己的AI模型或开放权重模型。Bluesky首席运营官罗斯·王表示，Attie的优势在于能够接触社交网络的受众：创建的项目可利用这一受众进行传播。目前，Bluesky拥有4700万注册用户，不过由于部分用户回到了X，该平台的参与度一直在下降。

该公司还在Alpha模式下测试协议对私有数据的支持。施奈德表示，开发者最常请求的就是这项功能，其上线计划在今年年底前完成。

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