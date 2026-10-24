在印度尼西亚，社交媒体用户、社会组织和官员表示，有关该国持续发生的森林火灾和烟霾的帖子被删除或限制。一些用户怀疑是通信与数字事务部所为，但部长梅乌蒂亚·哈菲德否认该部门曾要求限制有关火灾的信息，Mongabay报道。

被删除的发布内容和被封禁的账号

10月15日，印度尼西亚Nalar Rawat研究所通过TikTok和Instagram发布了有关火灾对健康影响的视频。视频使用了NASA卫星图像，展示一氧化碳在印度尼西亚上空扩散的情况，以及中加里曼丹省帕朗卡拉亚市橙色天空的画面。

该组织表示，其在TikTok上获得50万次观看和1.75万个点赞的视频，因涉嫌违反社区准则而被删除。Nalar Rawat工作人员法图斯·萨哈拉称，平台未说明具体违反了哪项规则，且该组织的申诉被驳回。次日，Nalar Rawat的Instagram账号被暂时封禁，但在数字权利组织SAFEnet支持下联系Meta后，访问权限得到恢复。

对内容审核的投诉

国际动物救援印尼组织表示，Instagram限制了其关于懒猴因火灾离开栖息地的帖子。该发布内容被标记为敏感内容、被模糊处理并关闭了音频。该组织数字教育协调员查赫娅·里扎表示，Meta没有解释限制的原因。

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10月20日，TikTok还删除了锡亚克县县长阿夫尼·祖尔基夫利发布的一段视频，内容是关于在廖内省一处烧毁的泥炭地上植树。该视频获得500万次观看；在申诉后于当天恢复。

媒体监测组织Remotivi研究员穆罕默德·海恰埃尔报告称，用户反映有关火灾的帖子遭到隐性限流和地域屏蔽。Remotivi指出，1月1日至10月15日期间，该组织收到142起经确认的内容审核投诉：其中约85%涉及与该部请求有关的审核。同时，尚未确定限制有关火灾帖子的具体案例与政府请求之间存在关联。

火灾与该部的立场

根据Nusantara Atlas的数据，截至9月，印度尼西亚约有192万公顷土地被烧毁，其中包括森林，比8月多出一倍以上。烟霾还扩散至邻国，而火灾导致当地居民、包括儿童，以及野生动物患上呼吸系统疾病并死亡。

10月21日，梅乌蒂亚·哈菲德表示，她所在的部门没有进行任何内容删除，也没有向平台发送限制火灾信息的请求。她呼吁用户直接在平台上申诉相关限制，并向该部门报告。Meta和字节跳动在稿件发布前未回应记者的问询。

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