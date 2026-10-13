Meta将允许用户借助AI调整Facebook推荐内容——The Verge

Meta将为Facebook添加Your Algorithm功能，用户可借此自行选择和管理出现在其动态消息和Facebook Reels中的主题。为此，用户可以将主题标记为感兴趣或不感兴趣；该公司表示，推荐内容将在设置更新后立即发生变化。

设置动态消息中的主题

Facebook用户可以打开Your Algorithm，或通过单条帖子旁的三点菜单选择“感兴趣”或“不感兴趣”标记。这类按钮也可能直接出现在帖子下方。

Meta指出，该平台可能会提出额外问题，以明确用户具体喜欢或不喜欢什么。用户还可以用自己的话说明，希望看到更多或更少的哪类内容。The Verge报道称。

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使用大型语言模型

这项新功能是Meta用于在Facebook上个性化内容的一组人工智能工具的一部分。该公司还在帖子排序系统中更广泛地使用大型语言模型。

Meta表示，大型语言模型可以考虑以自然语言表达的兴趣、语境和意图。这应使用户能够直接向算法说明希望更频繁或更少看到哪些内容，并让推荐系统在同一次会话中适应这类偏好。

Your Algorithm此前已在Instagram上推出，而Meta在Threads中推出了类似功能Dear Algo。

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