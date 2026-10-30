在美国，Meta在洛杉矶加利福尼亚州法院进行陪审员遴选期间，与一名来自密西西比州的18岁女孩就诉讼达成和解。原告身份标识为K.D.B.，她称Meta将Instagram和Facebook设计得会使人上瘾，而这据她所说导致了心理健康问题和进食障碍。原告律师通报了这项协议，Channel NewsAsia报道。

针对Snap的审理将继续

陪审员遴选于周三开始。该案最初将审理两名青少年——S.J.和K.D.B.——对Meta以及Snapchat母公司Snap Inc.提出的诉求。在陪审员遴选开始前几天，Meta也与S.J.就其诉讼达成和解。

在Meta与K.D.B.达成协议后，预计审判将仅继续针对Snap。K.D.B.的律师埃米莉·杰夫科特表示，原告方寻求提高儿童在社交媒体上的安全性，并追究科技公司的责任。

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数千起诉讼中的测试案件

这是洛杉矶加利福尼亚州法院审理的第二起案件，涉及年轻人提出的诉讼，他们称Meta、Snap、TikTok以及Alphabet旗下的YouTube将其平台设计为鼓励强迫性使用。来自伊利诺伊州的16岁女孩S.J.和K.D.B.称，她们大约在三岁时开始使用YouTube，在约九岁时开始使用其他平台。

原告将强迫性习惯的形成与自动播放和无限滚动等功能联系起来。相关公司否认其平台旨在使年轻人形成依赖的说法，并表示已采取措施保障未成年用户的安全。

该案从美国数千起类似诉讼中被选为测试案件。在今年3月结案的首起案件中，洛杉矶陪审团认定Meta和YouTube存在疏忽，并判给一名年轻女性600万美元赔偿。

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