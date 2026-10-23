英国监管机构Ofcom发现，在平台保护未成年人的新义务生效后的前九个月，接触社交媒体有害内容的儿童比例没有出现显著变化。据《卫报》报道。

针对科技公司的要求于2025年7月根据英国《在线安全法》推出。这些要求规定，平台必须保护儿童免受色情内容、自杀相关材料、严重暴力、种族主义、厌女主义和欺凌的侵害。

Ofcom的评估

该研究涵盖了8岁至17岁的英国儿童。监管机构追踪了他们在用户发布内容的服务中与有害内容的互动情况，评估了此类内容的影响、安全工具的使用情况，以及儿童观看危险材料后的身心状况。

Ofcom称结果令人担忧，并表示没有证据表明新规实施后儿童所遭受伤害的严重程度发生变化。在未成年人接触到的危险材料中，监管机构列举了露骨色情内容、暴力视频和武器相关内容，这些内容让儿童在学校和所在社区感到更不安全。

推荐的作用

儿童最常在个性化推荐信息流中发现色情内容。女孩更常表示，观看后感到难过或困惑。自杀和饮食失调相关材料也主要通过个性化信息流触达儿童，其中女孩最常接触到这两类内容。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

监管机构还发现，观看励志内容和自我提升材料的男孩和年轻男性，可能迅速转向宣扬厌女主义和种族主义的更激进帖子。为规避审核系统，此类内容的作者使用故意变形的话题标签和编码表述。

回应与后续措施

慈善组织NSPCC表示，儿童仍以令人担忧的频率接触有害材料。Ofcom回应称，该行业20多年来一直处于无监管且缺乏适当问责的状态，但未履行义务的公司将面临执法措施。

监管机构指出，这些数据未涵盖在儿童安全问题上加大对Facebook、YouTube、Snap、Roblox和TikTok施压之后的时期。Ofcom还报告称，Minecraft、Call of Duty、YouTube、Pinterest和Facebook上的有害内容有所减少，并已于7月启动针对TikTok的调查。

英国计划在明年春季实施禁止向16岁以下用户提供社交媒体服务的规定。该规定将涵盖Instagram、YouTube、TikTok、Snapchat、Facebook和X，但不适用于WhatsApp和Signal通讯应用。

关注我们在