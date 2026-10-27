印度板球队在新西兰惠灵顿举行的系列赛第三场T20I比赛中以六个三柱门击败新西兰，并提前赢得这场五场制对决。印度队在13个回合零两球内达到199分的目标，以3:0领先系列赛。

35球完成百分

开场击球手阿比舍克·夏尔马在38球中得到113分，并在35球时完成百分。他险些超越自己的纪录：上个月在德里对阵阿富汗的比赛中，夏尔马30球得到100分——这是来自正式会员国的球员最快完成的百分。

据Channel NewsAsia报道，夏尔马和15岁的瓦伊巴夫·苏里亚万希在强攻阶段创纪录地得到118分。他们超过了罗马尼亚在2021年对阵塞尔维亚时创下的116分的此前纪录。

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新西兰的表现

印度的开场搭档得到133分，随后苏里亚万希以45分出局。新西兰队长米切尔·桑特纳在夏尔马得分为92时未能接住他的球，之后这名击球手在凯尔·贾米森投球后出局。

新西兰连续第三次输掉掷币，并率先击球。球队得到198分，而排在第三位出场的达里尔·米切尔以89分保持未出局。系列赛第四场比赛将于周五在奥克兰举行。

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