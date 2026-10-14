在美国，明尼苏达维京人队防守协调员布莱恩·弗洛雷斯的律师表示，一份为2024年拉斯维加斯突袭者队寻找主教练而准备、现已解密的招聘报告包含种族刻板印象。他们认为，该文件还表明，由于弗洛雷斯就种族歧视问题起诉全国橄榄球联盟，教练遭到了非法报复。

据《卫报》报道，周二公布的光辉国际（Korn Ferry）报告列出了该候选人的六项优势和七项弱点。弗洛雷斯的律师认为，这一评估表明，在NFL主教练招聘过程中仍在使用种族刻板印象。

律师声明

律师迈克尔·J·威勒明表示，弗洛雷斯决定追究联盟及其俱乐部在系统性种族歧视方面的责任，据他所说，导致了非法报复。他还称，歧视在NFL主教练的选拔中仍发挥着重要作用。

在报告列出的优势中，弗洛雷斯被描述为一名出色的演讲者，这与他在布朗斯维尔的童年有关。布朗斯维尔是布鲁克林一个以黑人和拉丁裔居民为主的社区。文件还指出，与一名亿万富翁之子的友谊据称使他有机会学习如何与富裕阶层人士建立关系。

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候选人档案中的批评

报告将所谓沟通能力不足、缺乏自我认知以及弗洛雷斯行为不可预测列为弱点。档案还提到了迈阿密海豚队前四分卫图阿·塔戈瓦伊洛阿的评论，后者称这名教练的风格削弱了他的自信心。

该文件还包含其他负面评价，包括所谓威胁要对总经理使用暴力，以及在一次有关所有权问题的会议上提出不合理要求的说法。弗洛雷斯对NFL的诉讼被列为另一项缺点，档案作者认为这可能成为干扰因素。NFL没有立即回应置评请求。

身为黑人的弗洛雷斯于2022年2月对联盟和三家俱乐部提起诉讼。他表示，NFL教练招聘流程，尤其是针对黑人教练的招聘，充斥着种族主义。后来，另外两名黑人教练史蒂夫·威尔克斯和雷·霍顿加入了诉讼。

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