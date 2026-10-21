沙特阿拉伯的阿尔纳斯尔在Awwal Park体育场举行的沙特职业联赛比赛中以1比0击败尼奥姆。若昂·菲利克斯在第61分钟打入全场唯一进球，他以一记远射完成了安热洛的助攻。

罗纳尔多罚失点球

克里斯蒂亚诺·罗纳尔多本可在上半场末段首开纪录，但他主罚点球时将球踢偏。菲利克斯在禁区内被犯规后，球队获得了点球。这是罗纳尔多代表阿尔纳斯尔31次主罚点球中第四次罚失。

下半场，这位41岁的前锋还错失了几次机会。尤其是，他接萨迪奥·马内传球后在近距离将球踢高，也未能通过头球破门。罗纳尔多正力争达到职业生涯1000球的里程碑；赛后他的进球数为981个。

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积分榜形势

这场胜利让阿尔纳斯尔继续位居积分榜第三。球队落后阿尔希拉尔2分，落后领头羊阿尔卡迪西亚3分。

阿尔纳斯尔主教练安格·波斯特科格鲁赛后表示，球队创造了很多机会，需要努力纠正错误。他还呼吁无论结果如何都要互相支持，The National报道。

在本轮另一场比赛中，阿尔卡迪西亚凭借蒂贾尼·赖因德斯在第96分钟的进球击败阿尔塔温，并以25分重返榜首。阿尔伊蒂哈德以4比1战胜阿尔伊蒂法克，乔治·伊莱尼赫纳和优素福·恩内斯里各进两球。

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