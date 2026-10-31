Gresini Racing车队的西班牙车手阿莱克斯·马尔克斯在马来西亚雪邦赛道举行的MotoGP马来西亚大奖赛排位赛中夺得杆位。据Channel NewsAsia报道，他的同胞、2024赛季冠军豪尔赫·马丁因继续从手腕骨折中恢复，退出了比赛周末。

职业生涯第三个杆位

马尔克斯做出了1分56.493秒的最快单圈。他比自己的哥哥、现任系列赛冠军马克·马尔克斯快0.070秒。马克·马尔克斯在排位赛第二节最后几分钟从第五位升至榜首，并短暂领跑成绩榜，但阿莱克斯·马尔克斯凭借最后一个飞驰圈重新夺回第一位。

这是阿莱克斯·马尔克斯MotoGP职业生涯中的第三个杆位，也是他本赛季的首个杆位。KTM车手佩德罗·阿科斯塔获得发车格第三位。Aprilia车手小椋蓝和马尔科·贝泽基分别排在第四和第五位，法比奥·迪·贾南托尼奥位列第六。

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马丁结束参赛

豪尔赫·马丁短暂参加了周六上午的练习，但没有出战排位赛第一节。上周，他在菲利普岛的冲刺赛中发生事故受伤，并提前结束了周五的练习，以免妨碍恢复。

Aprilia经理保罗·博诺拉表示，不继续参赛的决定是与医生共同作出的。据他称，这名车手的身体状况比前一天更好，但在刹车时无法让手腕承受足够的负荷。车队计划专注于多哈站。

LCR Honda的约翰·扎尔科和Ducati的弗朗切斯科·巴尼亚亚通过排位赛第一节晋级第二节。巴尼亚亚一度提升了排名，但在第一个弯道驶出赛道，回到维修区后还拍打了自己摩托车的挡风玻璃。

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