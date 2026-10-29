阿斯顿·马丁车手费尔南多·阿隆索在墨西哥墨西哥城大奖赛前，再次批评了一级方程式赛车车阵后段三分之一车手的驾驶水平。在奥斯汀美国大奖赛中与威廉姆斯车手亚历克斯·阿尔本发生碰撞后，他表示自己认为他们的水平很低，并谈到了缺乏天赋的问题，天空体育新闻报道。

奥斯汀的碰撞

在美国站比赛的第一圈，阿尔本在11号弯发卡弯入口处争夺第12名时试图超越阿隆索。威廉姆斯和阿斯顿·马丁赛车之间发生碰撞，导致两辆赛车均受损。两名车手均未受到处罚：阿隆索以第16名完赛，阿尔本排名第17。

阿隆索表示，他不会在周五的车手会议上提出这一问题，因为他认为此类事件是比赛的一部分。他说，阿斯顿·马丁应该从更靠前的位置起步，以避免处于车阵的这一部分。这名西班牙车手还称，第一圈的碰撞以及前翼受损都是不必要的，尤其考虑到车队的支出限制。

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阿尔本的回应

阿尔本不同意对手的评价。在国际汽联新闻发布会上，他表示自己尊重阿隆索，且童年时曾以他为榜样，但称这类评论令人不快。这名威廉姆斯车手认为，目前整个车阵的车手水平都很高，10至15年前发车格后半部分的情况与现在不同。

与此同时，阿隆索表示，在他看来，类似的情况贯穿了其整个一级方程式职业生涯，该生涯始于2001年。他解释说，车阵末尾的赛车由于抓地力较少而更难驾驶，因此失误更频繁。

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