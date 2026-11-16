美国花样滑冰运动员瓦迪姆·科列斯尼克在美国大奖赛夺冠后高举乌克兰国旗

出生于哈尔科夫的瓦迪姆·科列斯尼克与搭档埃米莉亚·津加斯在美国埃弗里特举行的花样滑冰大奖赛主场站比赛中夺冠。获胜后，这位运动员高举了乌克兰国旗。

瓦迪姆·科列斯尼克和艾米莉亚·津加斯是上赛季的一大黑马。 这对美国组合在奥运会上表现出色，最终在这一顶级体育盛会上获得第五名，随后又在世锦赛上摘得职业生涯首枚奖牌——铜牌。 正因如此，他们被视为美国大奖赛夺冠的最大热门。

在韵律舞环节，她们展现了高水准的滑行技术，在“双人旋转”（同步旋转）、 图案舞（每年花样滑冰的冰舞项目中，都要求节目中必须包含主题元素）以及托举项目中均获得满分。凭借此表现，他们以82.52分的成绩跃居榜首。

在自由舞中，科列斯尼克和津加斯的表现同样精彩。他们在所有托举动作中都获得了最高难度等级，而在那些难度等级有所下降的动作中，依然展现出了令人惊叹的完成度。 正因如此，他们不仅赢得了自由舞项目冠军，更一举夺得整个赛事的总冠军，斩获了职业生涯中的首枚大奖赛金牌。

乌克兰女子重剑选手在中国举行的击剑世界杯分站赛中摘得铜牌。

乌克兰国家队在国家联赛第五轮比赛中不敌北爱尔兰。

乌西克与贝纳维德斯的比赛可能因WBC的决定而推迟。

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