乌克兰国家奥林匹克委员会根据专家委员会会议结果，公布了2026年10月“本月最佳运动员”传统评选活动的获奖者名单。

自由式摔跤76公斤级世界冠军阿纳斯塔西娅·阿尔佩耶娃荣获“本月最佳女运动员”称号。 在阿斯塔纳举行的世锦赛上，这位乌克兰选手为国家队赢得了唯一一枚金牌，这也是乌克兰女子摔跤选手在该奥运级别的参赛历史上取得的最佳成绩。 她的私人教练安德烈·皮斯图恩被评为10月最佳教练。

“10月最佳青年女运动员”奖项由基拉·马科戈连科获得。 这位乌克兰拳击手在黑山布德瓦举行的世界青年锦标赛54公斤级比赛中摘得金牌，她在决赛中战胜了中国选手杨思睿。 这位年轻运动员的最佳教练由其父亲兼私人教练阿尔捷姆·马戈戈宁科当选。

来源：Glavkom。

值得一提的是，在2026年青年奥运会上，乌克兰斩获了首枚奖牌。取得这一首枚奖牌的是参加66公斤级比赛的柔道选手哈扎尔·盖达罗夫。

俄罗斯田径运动员被剥夺了参加今年秋季在塞内加尔首都达喀尔举行的青年奥运会的资格。

“公共体育”频道将不会转播2026年青年奥运会的开幕式。不过，观众仍可通过“公共体育”平台及“公共”电视台的地方频道观看比赛。

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