英格兰橄榄球联盟队在澳大利亚珀斯举行的世界杯比赛中以82比0击败法国队。这场大胜让英格兰队改善了得分差，并保留了晋级半决赛的机会。

据天空体育报道，英格兰队完成了14次达阵。赫比·法恩沃思在上半场完成帽子戏法，多姆·杨也取得了3次达阵。替补出场的迈基·刘易斯两次越过对手的达阵线。

半场前六次达阵

比赛开始阶段，法国队进行了顽强抵抗，在第一节期间没有让英格兰队打开得分账户。英格兰队在第23分钟取得首次达阵，随后法国队开始失去节奏。在上半场最后17分钟，布赖恩·麦克德莫特的球队完成6次达阵，并以36比0领先进入中场休息。

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除法恩沃思、杨和刘易斯外，马修·阿什顿、乔治·威廉斯、维克托·拉德利、杰兹·利滕、杰克·韦尔斯比和AJ·布里姆森也为英格兰队达阵。雨果·萨瓦拉得到26分。布里姆森还在终场哨响前3分钟完成一次达阵。

半决赛席位之争仍在继续

在与法国队的比赛前，英格兰队在得分差方面落后萨摩亚150分，此前萨摩亚大胜巴布亚新几内亚。英格兰队下一场将在卧龙岗对阵巴布亚新几内亚队。要进入前四，他们还需要再取得一场大胜，同时还需要11月1日汤加对萨摩亚的比赛出现有利结果。

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