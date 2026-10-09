英格兰女足国家队在希腊克里特岛以3比1击败希腊队，这是一场通往2027年巴西世界杯资格赛附加赛第一轮的首回合比赛。英格兰队在周二于莱斯特举行的次回合比赛前取得了优势。

据天空体育报道，乔治娅·斯坦韦在第39分钟首开纪录。劳拉·布林德基尔德·布朗和阿莱西亚·鲁索也参与了这次进球进攻。

英格兰队的三个进球

半场结束前，劳伦·詹姆斯凭借一记远射破门，但该进球因越位被判无效。希腊球员约安娜·帕帕西奥多鲁在第34分钟从约35码处射门击中横梁。

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下半场，英格兰队扩大了领先优势。第63分钟，玛雅·勒蒂西耶在门将挡出她此前两次射门后，从小角度破门。四分钟后，阿莱西亚·鲁索接贝丝·米德传球，射入球门下角——3比0。

希腊队缩小差距

第78分钟，效力于苏格兰流浪者队的卡莉斯特·布鲁克希尔为主队缩小了差距。补时阶段，杰斯·帕克击中横梁。

英格兰队在资格赛中排名低于西班牙队，因此进入附加赛。英格兰队与希腊队对决的胜者将在附加赛第二轮对阵斯洛伐克或乌克兰，争取晋级在巴西举行的世界杯。

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