顿涅茨克“沙克塔尔”主教练阿尔达·图兰就球队在欧冠第五轮0:1负于“费内巴切”一事发表了评论。 这位土耳其教练承认球队本场比赛表现不佳，并指出主要问题在于年轻球员经验不足以及过多的丢球。

图兰表示，“矿工”球员还有很多需要学习的地方，进步不可能一蹴而就。与此同时，这位主帅强调，球队必须做好承受失利的准备，并从中吸取教训。

“我知道我和我的球员们正在经历什么。他们都很年轻，还有很多东西需要学习。这不可能一蹴而就。 我们有勇气接受这样的失利。但丢球次数如此之多——这实在太过分了。足球就是这样：我们会从这次失利中吸取教训。

我们清楚自己拥有什么。队里有年轻且前途无量的球员。我们的表现很差——这是我们在欧冠中的最差一战。这样是赢不了球的，”beIN Sports援引图兰的话报道。

尽管结果不尽如人意，主教练仍坚称“顿涅茨克矿工”不会放弃，并将继续努力提升球队表现。

“我们不会放弃。这对我们来说是个令人沮丧的局面。对于一名足球运动员来说，失利就是地狱。我们会振作起来，继续努力，变得更好，”图兰表示。

输给“费内巴切”是“顿涅茨克矿工”在欧冠中的第三场连败。因此，这支来自顿涅茨克的球队已跌出晋级淘汰赛的区域，在积分榜上滑落至第26位。

在下一轮比赛中，12月9日，“矿工”队将客场对阵“斯洛凡”队。

在欧冠小组赛第五轮的比赛中，土耳其的“费内巴切”以1:0战胜了顿涅茨克的“矿工”。 比赛在英国伦敦的斯坦福桥球场举行，韦达特·穆里基在下半场攻入全场唯一进球。

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