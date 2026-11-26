阿尔达·图兰称对阵费内巴切的比赛是顿涅茨克矿工在欧冠联赛中最糟糕的一场
顿涅茨克“沙克塔尔”主教练阿尔达·图兰就球队在欧冠第五轮0:1负于“费内巴切”一事发表了评论。 这位土耳其教练承认球队本场比赛表现不佳，并指出主要问题在于年轻球员经验不足以及过多的丢球。
图兰表示，“矿工”球员还有很多需要学习的地方，进步不可能一蹴而就。与此同时，这位主帅强调，球队必须做好承受失利的准备，并从中吸取教训。
“我知道我和我的球员们正在经历什么。他们都很年轻，还有很多东西需要学习。这不可能一蹴而就。 我们有勇气接受这样的失利。但丢球次数如此之多——这实在太过分了。足球就是这样：我们会从这次失利中吸取教训。
我们清楚自己拥有什么。队里有年轻且前途无量的球员。我们的表现很差——这是我们在欧冠中的最差一战。这样是赢不了球的，”beIN Sports援引图兰的话报道。
尽管结果不尽如人意，主教练仍坚称“顿涅茨克矿工”不会放弃，并将继续努力提升球队表现。
“我们不会放弃。这对我们来说是个令人沮丧的局面。对于一名足球运动员来说，失利就是地狱。我们会振作起来，继续努力，变得更好，”图兰表示。
输给“费内巴切”是“顿涅茨克矿工”在欧冠中的第三场连败。因此，这支来自顿涅茨克的球队已跌出晋级淘汰赛的区域，在积分榜上滑落至第26位。
在下一轮比赛中，12月9日，“矿工”队将客场对阵“斯洛凡”队。
在欧冠小组赛第五轮的比赛中，土耳其的“费内巴切”以1:0战胜了顿涅茨克的“矿工”。 比赛在英国伦敦的斯坦福桥球场举行，韦达特·穆里基在下半场攻入全场唯一进球。