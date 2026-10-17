阿斯顿维拉在纽卡斯尔的圣詹姆斯公园球场进行的英超比赛中客场以1比0战胜纽卡斯尔。中场球员约翰·曼赞比在第36分钟打入全场唯一进球，天空体育新闻报道。

曼赞比头球接戈麦斯的传中破门。这名球员夏天曾同意加盟纽卡斯尔，但阿斯顿维拉的迟来报价让他来到这家来自米德兰兹的俱乐部。本周中，他在自己年满21岁时，也在对阵费内巴切的欧冠比赛中取得进球。

VAR争议判罚

第18分钟，纽卡斯尔后卫斯文·博特曼因对尼古拉斯·杰克逊犯规动作凶狠而领到黄牌。VAR裁判检查了该事件是否构成严重犯规，但并未认定主裁判最初的决定存在明显错误。博特曼留在了场上。

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上半场，主队没有一次射门命中目标。下半场，博特曼有机会扳平比分，但阿斯顿维拉门将锡安·铃木用指尖将他的大力射门扑出。这是纽卡斯尔全场唯一一次射正。

两队的机会

阿斯顿维拉本可在中场休息前扩大领先优势：埃米·布恩迪亚击中立柱。尼古拉斯·杰克逊在上半场有两次机会，第73分钟，纽卡斯尔门将卢卡斯·霍尔尼切克扑出了罗斯·巴克利的射门。

丢球后，纽卡斯尔创下俱乐部负面纪录——球队在各项赛事连续16场未能零封对手。终场哨响后，两队均积8分，而阿斯顿维拉的排名比纽卡斯尔低一位。

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