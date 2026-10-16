职业网球联合会（ATP）提出了自2028年起调整赛历、排名体系和球员支付的方案。该倡议方案预计将把网球选手获得的补偿总额提高至3.5亿美元，不包括大满贯赛事的奖金，Cyprus Mail报道称。

这些倡议仍需经过磋商和审批程序。根据ATP的计划，自2028年起，向运动员发放的集中支付将超过1亿美元。加上奖金和利润分配后，总补偿预计将达到3.5亿美元。

奖金和养老金计划

ATP提议将男子巡回赛奖金池从2150万美元提高至5000万美元。另有2500万美元计划发放给赛季结束时排名前250的网球选手，每年还将拨出3000万美元，为300名球员提供养老金支付。

ATP主席安德烈亚·高登齐表示，该组织致力于扩大对网球选手的支持，并帮助他们支付参加巡回赛的费用。他还指出，网球收入的增长应为整个巡回赛中的运动员创造更多机会。

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排名和赛历调整

该组织还希望让最大型赛事的成绩在排名中占据更大权重。按照ATP的设想，这将减少球员在主要赛事表现不佳后到其他比赛寻求排名积分的动力。赛历计划为特定类别的赛事设置单独的比赛周。

这一结构将包括在沙特阿拉伯举办的一项新的ATP大师1000赛。ATP强调，网球选手仍将有机会参加巡回赛所有级别的比赛。球员批评长达11个月的赛季，认为其缺乏恢复时间，并存在疲劳和受伤风险。

ATP还将审查赛事的长期结构，特别是双打签表可能进行的调整。因这类决定可能释放的资金，计划重新分配给资格赛以及单打早期轮次参赛者的支付。ATP计划在都灵举行的年终会议上提交最终方案。

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