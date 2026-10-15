澳大利亚橄榄球队将在悉尼举行的布莱迪斯洛杯第二场测试赛中派德克兰·梅雷迪思担任司令塔，对阵新西兰。卡特·戈登和本·唐纳森因腿部受伤无法出场。据《卫报》报道，尚未代表国家队完成首秀的哈里·麦克劳克林-菲利普斯将在替补席上为梅雷迪思提供替补保障。

澳大利亚阵容调整

澳大利亚队主教练莱斯·基斯让约瑟夫-奥库索·苏阿利伊回到中路，他将与艾萨克·亨利搭档。这一决定是在伦·伊基陶受伤以及亨特·派萨米仍在禁赛的情况下作出的。哈里·波特将代替苏阿利伊在左翼首发，菲利波·道古努则进入替补名单。

此前曾代表新西兰出战的艾丹·罗斯将以左支柱身份首发，安格斯·贝尔则留在替补席。乔什·纳赛尔将以钩球员身份首发。在澳大利亚队此前于伊登公园球场进行的比赛下半场明显失去节奏后，前锋乔什·坎纳姆和卡洛·蒂扎诺也进入替补席。

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瑞安·洛纳根将担任传锋，卡拉尼·托马斯可能迎来个人第三场国家队比赛。泰特·麦克德莫特未被列入名单。澳大利亚在最近12次与新西兰的交手中均告失利。

新西兰首发阵容三处调整

新西兰队对首发阵容作出三处调整。法比安·霍兰将代替乔什·洛德出任第二排，乔治·鲍尔将代替伊森·德赫鲁特担任左支柱，乔什·穆尔比将代替勒罗伊·卡特出任左翼。

新西兰队主教练戴夫·雷尼将无法使用安东·塞格纳、阿萨福·奥穆阿和勒罗伊·卡特，他们因在上一场比赛中受伤和遭遇脑震荡而缺阵。伊森·布莱卡德也因伤无法出战。里奇·莫翁加因小腿受伤将缺席比赛，因此达米安·麦肯齐将再次担任司令塔，而博登·巴雷特将以全卫身份首发。在此前于奥克兰举行的比赛中，新西兰以50:19击败澳大利亚，并连续第24年赢得布莱迪斯洛杯。

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