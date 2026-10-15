澳大利亚橄榄球联盟队在澳大利亚悉尼举行的2026年世界杯揭幕战中以24:22击败新西兰。杰克·博斯托克在比赛末段达阵得分，完成了他代表澳大利亚队首秀中的帽子戏法。

首秀上演帽子戏法

上半场结束后，双方以10:10战平。新西兰凭借凯西·麦克林的早期达阵取得领先，并在比赛的大部分时间里占据优势。然而，澳大利亚队在比赛末段实现反超。

博斯托克一次通过拦截后达阵，另外两次则是在卡梅隆·芒斯特踢球后赢得空中争夺完成达阵。汤姆·特尔博耶维奇和里斯·沃尔什也为澳大利亚队得分，沃尔什两次成功完成转换得分。

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庞加受伤

新西兰队方面，卡林·庞加两次达阵，凯西·麦克林另有一次达阵。马克·伊萨埃科三次成功完成转换得分，并踢进两次罚球。比赛结果尚未确定时，庞加因伤离场；终场哨响后，他的左臂被固定在三角巾中。

据BBC Sport报道，这场比赛吸引了超过4万名球迷，成为50年来悉尼观众人数最多的橄榄球联盟测试赛。该媒体将沃尔什评为全场最佳球员：他在上半场阻止了庞加的突破，并完成一次长距离突破后达阵。

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