澳大利亚女子橄榄球联赛队在悉尼举行的一场世界杯比赛中以124比6大胜威尔士队。澳大利亚队完成21次达阵，并创下国际比赛单场得分纪录，BBC Sport报道。

创纪录的比分

半场结束时，澳大利亚以60比0领先——这是男子和女子世界杯比赛历史上最大的半场比分。最终的124分超过了丹麦此前保持的国际纪录，丹麦曾于2012年以122比8战胜瑞典。

118分的分差也成为女子国际橄榄球联赛比赛历史上最大的分差。国际橄榄球联赛最大胜利的绝对纪录仍由法国男子队保持，该队于2003年以120比0击败塞尔维亚。

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澳大利亚的21次达阵

杰米·查普曼完成6次达阵，其中最后一次发生在比赛的最后一分钟。杰西卡·塞尔吉斯完成4次达阵，艾比·彻奇、凯莉·约瑟夫和塔米卡·厄普顿各完成2次。杰西·绍思韦尔完成20次附加射门。

上半场，澳大利亚队控球时间占84%，并完成了22次进攻回合中的21次。威尔士队在比分为0比100时拿到本场首分：佩奇·特拉维斯成为本届赛事中首位攻破澳大利亚队得分的对手，泰拉·普雷斯顿完成附加射门。

对威尔士队而言，这是其首次参加世界杯，也是队史第16场比赛。该队于2021年首次进行测试赛，在本届赛事对阵澳大利亚之前，曾以6比70负于英格兰、以0比76负于萨摩亚。澳大利亚赢得了此前三届世界杯，正争取连续第四个冠军。

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