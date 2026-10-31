澳大利亚在世界杯上以66比6大胜库克群岛——《卫报》

澳大利亚橄榄球联盟队在澳大利亚汤斯维尔以66比6击败库克群岛队，登上世界杯A组榜首。正如《卫报》报道，里斯·沃尔什是比赛的关键人物：他达阵一次，送出五次助攻，并参与了另一次得分进攻。

两名边锋各完成三次达阵

汤姆·特尔博耶维奇和杰克·博斯托克各自完成帽子戏法。这是特尔博耶维奇连续第二场比赛完成三次达阵。蒂诺·法阿苏阿马莱奥伊、科托尼·斯塔格斯、雅各布·普雷斯顿和哈里·格兰特也各有一次达阵。

在库克群岛边锋卡梅伦·布朗未能接住对手的第一次踢球后，澳大利亚队率先得分。沃尔什传球给博斯托克，后者在角区达阵。此后不久，库克群岛凭借钩球员鲁阿·恩加蒂考拉的成功转换达阵取得领先，但澳大利亚队随后重新领先，并以28比6结束上半场。

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半决赛前的失误

下半场，澳大利亚队在前20分钟内完成六次达阵，实际上确定了比赛的胜者。与此同时，该队出现了15次失误。沃尔什在下半场表示脚踝和肩膀不适，特尔博耶维奇和卡姆·蒙斯特也出现了轻微的脚踝问题，但两人都继续比赛。

堪培拉队的五八分卫伊桑·斯特兰奇在下半场首次代表澳大利亚出场。下周的半决赛中，澳大利亚队将迎战萨摩亚与汤加比赛的胜者。

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