澳大利亚板球队将大多数主力测试赛阵容球员排除在主场对阵英格兰的单日国际赛和Twenty20系列赛名单之外。全能手米切尔·马什将担任澳大利亚两支短赛制球队的队长，Channel NewsAsia报道。

单日国际赛系列赛名单

参加过南非测试赛系列赛的特拉维斯·海德、马修·伦肖、卡梅伦·格林、亚历克斯·凯里、乔什·英格利斯和库珀·康诺利入选了ODI名单。不过，他们都不会参加Twenty20比赛。

共有六名板球运动员入选两份名单，其中包括21岁的快速投球手马利·伯德曼。他在因伤休战后重返国际板球赛场。全能手杰克·爱德华兹和利亚姆·斯科特可能首次在主场比赛中代表澳大利亚出战，而20岁的击球手奥利弗·皮克则入选单日国际赛名单。

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密集的比赛赛程

首席选拔人乔治·贝利表示，这一决定是由于赛程紧凑。他称，参加多个赛制的球员在南非巡回赛结束后将直接转入ODI和T20系列赛，因此球队为对阵新西兰的测试赛做准备的时间很少。

ODI系列赛将于11月13日在珀斯开始，随后将在阿德莱德和霍巴特进行比赛。11月底和12月初，两队将在墨尔本、黄金海岸、布里斯班、悉尼和堪培拉进行五场Twenty20比赛。澳大利亚对阵新西兰的四场测试赛系列赛将于12月9日开始。

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