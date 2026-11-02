澳大利亚全能型球员格伦·马克斯韦尔宣布结束在国家板球队的职业生涯。同时，这位38岁的运动员将继续代表墨尔本星队参加Big Bash League的T20比赛，天空体育新闻报道。

国家队最后一场比赛

马克斯韦尔代表澳大利亚队的最后一场比赛是在今年T20世界杯对阵阿曼队时进行的。在这场比赛中，他用右旋球在三个回合中失13分并取得两个三柱门，但无需上场击球。

这名板球运动员表示，他原本希望在墨尔本板球场进行告别赛，但理解国家队更新阵容的方向。他表示，球队需要考察年轻球员，并在2028年奥运会前让他们获得承受国际赛场压力的经验。

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纪录与世界杯表现

马克斯韦尔在国际T20比赛中取得过五次百分，这一纪录与印度球员罗希特·夏尔马共同保持。他也是五名在全部三种国际赛制——测试赛、单日赛和T20——中都取得过百分的澳大利亚板球运动员之一。

去年6月，马克斯韦尔结束了单日赛制的职业生涯。在2023年世界杯对阵阿富汗队的比赛中，他在128个球内取得201分且未出局，当时澳大利亚队在91-7后实现逆转，并达成292分的目标。同一届赛事中，他在对阵荷兰队的比赛里用40个球取得百分，创下单日世界杯历史上最快百分纪录。

马克斯韦尔共为澳大利亚队出战286场国际比赛：149场单日赛、130场T20和7场测试赛。在此期间，他取得超过7000分和136个三柱门，并于2015年和2023年赢得单日世界杯，以及于2021年赢得T20世界杯。

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