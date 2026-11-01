10月31日，巴塞罗那在西班牙诺坎普球场进行的西甲第11轮比赛中以6比1大胜阿拉维斯竞技。凭借这场胜利，汉斯·弗里克的球队重返积分榜首位，Interia Sport报道。

半场前攻入四球

主队在第8分钟便打开了局面：拉菲尼亚接费尔明·洛佩斯的传球完成进攻。第23分钟，洛佩斯本人接到拉明·亚马尔的传球后，从小角度射门得分。

巴塞罗那在半场前又攻入两球。第41分钟，拉菲尼亚利用费尔明·洛佩斯的传球完成梅开二度。上半场补时阶段，亚马尔接若昂·坎塞洛的传球后远射，将比分改写为4比0。

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亚马尔梅开二度，戈登进球

第64分钟，亚马尔打进自己本场比赛的第二球。裁判最初判定越位，但在观看VAR后改变了决定，判定进球有效。第81分钟，替补登场的安东尼·戈登打进了加泰罗尼亚球队的第六球。

阿拉维斯在第84分钟作出回应：马里亚诺·迪亚斯在罗德里中场丢球后完成拦截，抢在赫拉德·马丁之前得球并击败了霍安·加西亚。根据消息来源的数据，巴塞罗那在74%的比赛时间内控球，并以13次射门对对手的7次射门占优。

在对阵阿拉维斯之前，这家加泰罗尼亚俱乐部遭遇两场失利：在欧冠联赛中以2比4负于巴黎圣日耳曼，并在国家德比中以1比2负于皇家马德里。下周，巴塞罗那将先在欧冠联赛中对阵阿斯顿维拉，随后在西班牙联赛中迎战马德里竞技。

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